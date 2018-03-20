ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина

Центризбирком опубликовал уточненные результаты президентских выборов. Действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил 76,69% голосов. Второе место – у кандидата от КПРФ Павла Грудинина. За него проголосовали 11,77% избирателей.

Накануне ЦИК подвел предварительные итоги выборов. Тогда у Путина было 76,66% голосов, у Грудинина — 11,80%. Таким образом, Путин улучшил свой результат.

Жириновский получил 5,65% голосов избирателей, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 1,68% (ранее было 1,67%), Григорий Явлинский ("Яблоко") — 1,05% (было 1,04%).

Остальные кандидаты свои результаты не изменили: Борис Титов (Партия роста) набрал 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,65%.

По закону ЦИК должен подвести окончательные итоги выборов в течение десяти дней со дня голосования, передает ТАСС.