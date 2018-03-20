Польский президент отказался приезжать на матч открытия чемпионата мира-2018

Глава Польши Анджей Дуда не собирается посещать стартовый поединок грядущего чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что приедет на мировое первенство лишь на матчи польской команды.

"Наша команда не играет в первой игре чемпионата мира в России, — комментирует свое решение Дуда, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на RMF24. – Если я все-таки приеду, то только на матч сборной Польши, и я рассчитываю, что это будет финальный поединок. Буду держать пальцы за это".

Напомним, что польской команде в групповом раунде предстоит встретиться со сборными Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).