В Уэльсе разбился самолет британских ВВС

Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows рухнул в Уэльсе. Об этом заявили представители британского Министерства обороны.

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.

На сайте газеты Metro появились фотографии с места событий.

Крушение самолета произошло рядом с городом Холихед. Известно, что на борту Red Arrows находились два человека. Пилот успел катапультироваться. Его напарника ищут.

Представители британских ВВС расследуют обстоятельства инцидента.