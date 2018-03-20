В Москве двое рабочих сорвались с пожарной лестницы. Видео

В одном из московских дворов двое рабочих упали с пожарной лестницы с высоты третьего этажа. Произошедшее было снято очевидцами.

По некоторым данным, все произошло на улице Пятницкая. Коммунальщики решили подняться на крышу для уборки снега, но металлическая конструкция не выдержала и рухнула вместе с людьми. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм.