Российские корабли вооружатся обновленной установкой "Смерч-2"

Концерн "Техмаш" модернизировал комплекс РБУ-6000 "Смерч-2" и его ракеты "Запад". Конструкторы обновили системы автоматического заряжания, управления огнем и запуска двигателей боеприпасов. Первыми новое оружие получат малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

РБУ-6000 – это оборонительный комплекс. Он предназначен для уничтожения подводных лодок, перехвата вражеских торпед и даже аквалангистов-диверсантов на расстоянии более 4 километров. Каждая установка заряжена 12 ракетами калибром 212 миллиметров. И ей нужно всего 15 секунд, чтобы навестись на противника и обстрелять его.

Боеприпасы для РБУ бывают двух типов. Первый при подлете к цели сбрасывает так называемый гравитационный снаряд. Он падает в воду и начинает искать подлодку или торпеду. Его гидролокационная система наведения способна заметить противника на расстоянии до 130 метров. После чего снаряд подплывает к нему и взрывается. Причем снаряд способен достать субмарину на глубине до километра.

Вторая ракета сугубо защитная. Она создает гидроакустические помехи торпедам, чтобы отвести их от корабля.

Как отмечает пресс-служба "Ростеха", до 2020 года госкорпорция планирует перевооружить на модернизированные установки не только корабли Черноморского, но и Тихоокеанского флота.