Кубок Гагарина. Дубль Юнькова помог "Салавату" совершить камбэк и повести в серии

В Кубке Гагарина состоялись третьи поединки серии полуфиналов Восточной конференции. Магнитогорский "Металлург" на своем льду принимал казанский "Ак Барс" и крупно проиграл со счетом 2:5. Забитыми голами у победителей отметились Иржи Секач (1 минута), Антон Ландер (21), Владимир Ткачев (22), Василий Токранов (45) и Джастин Азеведу (55). У Магнитки шайбы на счету Сергея Мозякина (14) и Оскара Осалы (40).

Казанцы благодаря победе вышли вперед в серии со счетом 2:1. Следующий поединок состоится 21 марта также в Магнитогорске.

Во втором полуфинале конференции челябинский "Трактор" аналогично уступил в домашнем матче "Салавату Юлаеву" – 2:3. Команды долгое время не могли распечатать ворота друг друга, завершив первый период с нулями на табло, однако во втором игровом отрезке дальневосточники смогли дважды поразить ворота гостей благодаря усилиям Алексея Кручинина и Александра Шарова. Сделав комфортный задел, хоккеисты "Трактора" ушли на перерыв.

Но в третьем периоде уфимцы смогли перевернуть игру, совершив камбэк – в промежуток с 42 по 47 минуту шайба Линуса Умарка и дубль Михаила Юнькова принесли победу "Салавату", которая вывела вперед в противостоянии команду из Уфы – 2:1. Четвертый матч серии пройдет в Челябинске 21 марта.