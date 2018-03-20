Глушков мог погибнуть в результате секс-игры

Британские журналисты считают, что 69-летний экс-менеджер "Аэрофлота" и друг Бориса Березовского Николай Глушков мог умереть в результате неудачной секс-игры со своим 20-летним любовником Денисом. Якобы именно с ним Глушков провел последнюю в своей жизни ночь, сообщает Daily Mail.

По словам источников, знакомых с Глушковым, тот жил один, однако часто приглашал в гости 20-летнего молодого человека, который недавно переехал из России в Лондон вслед за бизнесменом.

Знакомые покойного друга Березовского не сомневаются, что Денис был одним из последних, кого Глушков видел незадолго до смерти.

По словам неназванного друга бизнесмена, одна из версий смерти россиянина – сексуальная игра, во время которой "что-то пошло не так".

Ранее сообщалось, что эмигрант погиб в результате удушения, предположительно собачьим поводком.

Николай Глушков жил в квартире на окраине британской столицы. Его тело, по данным полиции, обнаружили Денис и дочь Наталья. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.