Герои Паралимпиады в Кремле раскрыли Путину тайну своих побед

Российские паралимпийцы доказали, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности. Нашу сборную не сломило ни то, что она выступали в усеченном составе, ни запрет национальной символики, ни жесточайший прессинг. Об этом Владимир Путин говорил сегодня в Кремле на церемонии вручения государственных наград триумфаторам Паралимпиады в Пхенчхане. В тяжелейшей борьбе они завоевали 24 медали. Восемь из них — высшей золотой пробы.

Герои Паралимпиады все так же переживают, нервничают, волнуются. Хотя игры завершены, позади испытания, а сегодня их звездный час в Кремле!

Это настоящий триумф, несмотря на то, что команду допустили в ограниченном составе — всего 30 атлетов, при этом в нейтральном статусе. Но в итоге — второе место. 24 медали.

"Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем, сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве, выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Должен сказать, что вся Россия гордится тем, как достойно вы несете миссию паралимпийца — вдохновлять и восхищать мир", — приветствовал паралимпийцев в Кремле президент России Владимир Путин.

Валерий Редкозубов, получая награду, не может сдержать эмоций: фотография с президентом получается отменная.

Президент благодарит не только спортсменов, но и тех, кто обеспечивал победу — тренеров, врачей. Звучат имена паралимпийцев, и оркестр в их честь играет знаменитую мелодию.

"Мы верим твердо в героев спорта"…

Для Екатерины Румянцевой это первые игры, до этого занималась футболом и легкой атлетикой, а нашла себя в лыжах.

Уже в Москве Ирина Громова рассказывает про своих воспитанниц — Екатерину Румянцеву и Ирину Гуляеву, которую тоже наградил президент.

"Их объединяет то, что они обе детдомовские. Поэтому, когда, конечно, человек проходит школу детдома, это закаляет, потому что там размазней быть нельзя, тебя иначе заклюют, и все. И они привыкли бороться", — подчеркивает старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Орден Почета — у Михалины Лысовой. У девушки проблемы со зрением, но зато энергии и воли к победе не занимать. Мишени она поражала, ориентируясь на сигнал из наушников.

"Очень много слез было и, конечно, слезы счастья, радости, когда позвонил старший тренер и сказал: Михалина, собирайте вещи, покупайте билеты и летите срочно в Корею. Я ему говорю, в смысле, в Корею лететь? Он говорит: тебя допустили, лети скорей. И тут я только кладу трубку и меня начинает трясти", — рассказывает шестикратная чемпионка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Михалина Лысова.

О том, в каких условиях пришлось сражаться за победу, рассказывает и Марта Зайнуллина.

"Отобрали гимн и флаг, но мы сохранили их в сердце", — раскрыла секрет своих спортивных побед серебряный призер Паралимпиады-2018 по биатлону Марта Зайнуллина.

- Аня, давай, беги!

И Анна Миленина побежала к своим медалям и Ордену Почета.

Государство поддержит тех, кого не допустили до Паралимпиады.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В том числе, проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом. И, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам Зимних паралимпийских игр в Пхенчхане. Конечно, мы продолжим отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых — высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей", — заверил паралимпийцев Владимир Путин.

За Алексея Бугаева в Южной Корее переживала мама.

"Леша медаль привезет золотую однозначно!" – надеялась она.

На запредельной скорости 20-летнему горнолыжнику из Красноярска удается вырвать золото. И вот — Орден Почета в Кремле.

"Поздравляем с выборами. Желаем вам такого же мудрого и ответственного правления. А мы обещаем, что будем так же усердно тренироваться и выступать в том же духе, несмотря на все трудности. Это нас будет только объединять. Мы побеждали, побеждаем и будем побеждать", — обратился трехкратный чемпион Паралимпиады по горнолыжному спорту Алексей Бугаев.

"Как это вам удается? – поинтересовался у спортсменов Путин. — Конечно, и семьи, и тренеры, и специалисты играют большую роль, но все-таки самое главное — это в вас самих. В таком настрое на победу я и хочу вас за это поблагодарить".

Затем — традиционный бокал шампанского, даже несмотря на спортивную дисциплину.

- Не хочется нарушать спортивный режим!

- Ну, чуть-чуть! – разрешает президент.

Уже в неформальной обстановке паралимпийцы вручают президенту подарки — свитер.

"Вручаем вам свитер. Мы вас поддерживаем. Сильный лидер. Мы будем спокойны, что страна в ваших руках", — передает подарок Бугаев.

Владимир Путин подчеркивает: Россия продолжит отставить спортивную честь своих атлетов.