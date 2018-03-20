Отравление Сергея Скрипаля: новые детали и новые версии

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Отравление Скрипаля 31 минута назад
Отравление Сергея Скрипаля: новые детали и новые версииЧитайте нас в Telegram
В истории отравления двойного агента Скрипаля и его дочери появляются новые детали: Скотленд-Ярд арестовал автомобиль, на котором Юлю привезли к отцу, вышел из комы и дает показания полицейский, обнаруживший Скрипалей в Солсбери, постепенно улучшается и состояние самих жертв. Эксперты-химики обнаружили в заявлениях из Лондона нестыковки, которые указывают на участие британских спецслужб. Как жил Сергей Скрипаль до покушения, и кто был заинтересован в международном скандале?
В одном отряде, на соседних кроватях, бок о бок в одной колонии — с британским шпионом Сергеем Скрипалем они провели почти три года. Подметать улицу (так называемые хозработы) он отказывался — откупался за 5 пачек сигарет в месяц. Работал на швейном производстве — обрезал нитки. И постоянно с кем-то созванивался.
"Мы с товарищем стояли и как раз он подошел, такой довольный был, говорит: "Пацаны, скоро я дома буду", — вспоминает бывший начальник уголовного розыска по Ростову-на-Дону Андрей Сычев. – И буквально через пару-тройку месяцев он действительно, вышел".
Свежие кадры из пригорода Солсбери, где Скрипаль был жил и, предположительно, был отравлен. Полицейские вывозят машину, на которой его дочь приехала к нему незадолго до отравления из лондонского аэропорта. Местная пресса сегодня пишет о том, что отравляющее вещество могло быть распылено через систему вентиляции автомобиля, или могло быть нанесено на детали автомобиля — дверную ручку, руль.
Скотленд-Ярд заявил, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно паралитическим средством А234, что тут же удивило химиков профессионалов, и вот, почему. "Для четкой идентификации нужно иметь образец, — поясняет кандидат химических наук, эксперт по отравляющим веществам Дмитрий Гладышев. — То есть химики английские должны иметь именно то вещество, которым был отравлен Скрипаль".
И, как выяснилось, британские службы, действительно, имеют это вещество. Об этом вскользь словно проговорился в интервью Deutsche Welle министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. "Меня по-настоящему огорчило то, что произошло, — сказал он. — Но когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории Porton Down, они в своих выводах были совершенно категоричны".
Эксперты категорично настаивают и на том, что в случае применения этого вещества Скрипаль и его дочь скончались бы на месте. "Теперь возникает вопрос — почему они не умерли? Значит, был принят антидот, — рассуждает Дмитрий Гладышев. — Если был принят антидот, кто им его дал? Им дали его в Великобритании. Значит, получается, что они знали, каким веществом происходит отравление".
И, несмотря на такие заявления, Лондон все еще требует объяснений от России. "Они просто поливают нас грязью, — убежден заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. — Великая страна, которая опустилась до таких приемов, вызывает только жалость. Они должны объясниться перед нами, что произошло с гражданкой Скрипаль и ее отцом. Они должны дать нам материалы, на основании которых мы сможем в конце концов разобраться совместно с ними в этих обстоятельствах, прийти к определенным выводам. Россия не могла ни коим образом нарушить конвенцию о запрещении химоружия".
Следственный изолятор "Матросская тишина": именно сюда, в спецприемник, доставляют Сергея Скрипаля вскоре после задержания. С другими заключенными он поначалу практически не общается: держится обособленно. Вскоре появляются удивительные подробности его жизни до заключения, на воле: ходили слухи, что он употреблял наркотики – кокаин, героин, рассказывает бывший начальник 4-го управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин.
В британской прессе появлялась информация о том, что в организме Скрипаля после отравления было обнаружено вещество фентанил. "Наркологи однозначно утверждают, о том, что, действительно, если человек достаточно долго употреблял наркотические средства, такие, как героин, или вещества, включенные в список 1, запрещенный к обороту, тяжелые наркотики, то в этом случае он никогда не забывает эффект принятия", — отмечает Дмитрий Гладышев.
Во всех деталях можно было бы разобраться, если бы британские службы начали сотрудничать с российскими. Однако пока в ответ почти на любой запрос российской стороны из Британии звучит категоричное "нет".
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