Мировая пресса о выборах: это триумф Путина

Тема:
Президентские выборы 42 минуты назад
Мировая пресса о выборах: это триумф ПутинаЧитайте нас в Telegram
С уверенной победой в президентских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер. По информации пресс-службы Кремля, Дональд Трамп сам позвонил российскому лидеру, в ходе разговора стороны обсудили совместную борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Сирии, внутриукраинский кризис и обстановку на Корейском полуострове.
В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США". Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Выборы президента остаются одной из главных тем мировой прессы.
Мировая реакция на итоги президентских выборов в России похожа на извечное стремление иностранцев понять загадочную русскую душу. Это исследование всегда принимает смешанную форму — откровенное хамство, "диванная аналитика" и честные попытки разобраться.
Пресс-секретарь Дональда Трампа Хоган Гибли озадачил журналистов, когда сообщил, что победа Владимира Путина не стала сюрпризом для американской администрации, поэтому звонок в Москву не запланирован. Впрочем, эта странность был исправлена. Сегодня днем Трамп позвонил и поздравил Владимира Путина.
При этом ожидаемо результат выборов в России проигнорировал Лондон. Хотя именно Великобритания, по общему мнению, в последние дни перед голосованием постаралась, чтобы по всему миру к избирательным участкам выстраивались очереди. Россия, объясняют СМИ, чувствует себя осажденной крепостью, которой нужен сильный командир и всеобщая мобилизация.
Corriere Della Sera пишет: "Владимир Путин переизбран с более чем 76,5% голосов на пост президента России еще на шесть лет, до 2024 года. Он победил с огромным отрывом от соперников, что стало безоговорочным подтверждением законности его долгого правления".
Новостные выпуски крутят несколько видеороликов с нарушениями. Этим манипуляциям удивляются даже западные комментаторы. "Кристоф, Путин в этих выборах получает три четверти голосов. Это, наверное, фальсификация или нет?" – спрашивает ведущий WELT (TV). "Абсолютно. И поэтому нужно также сказать, что эти попытки манипуляции на выборах были прямо-таки абсурдными, потому что Путину на самом деле это даже не нужно", — отвечает корреспондент Кристоф Ваннер.
В Германии, пишет Der Spiegel, на выборы пришли 33799 граждан России. Это вполовину больше, чем в 2012 году. Die Frankenpost ёрничает, что "для этого не пришлось даже доставать водку". Результат Путина здесь почти 83 процента. У занявшей, по Германии, второе место Собчак — 6,84 процента. О шансах конкурентов Путина рассуждают многие, но Der Spiegel признает, что два процента – это красная цена российской либеральной оппозиции. И дело тут явно не только в национальной гордости, восстановленной Путиным. В этом рупор буржуазии The Wall Street Journal соглашается с кубинской коммунистической Granma.
"Рейтинг популярности Путина перед выборами превысил отметку в 80%. Этот рейтинг постепенно увеличивался по мере колоссального роста уровня жизни российского населения за последние 20 лет", — признает The Wall Street Journal. "Успех Путина кроется в том, что ему удалось достичь устойчивого развития России как в политическом, так и в экономическом и социальном плане", — отмечает Granma.
Первыми с успехом или, как пишет The Financial Times, с триумфом на выборах Путина поздравили как раз руководства Кубы, Сербии, Китая, Индии, Ирана, Сирии. Позвонили премьер Израиля и президент Франции. К вечеру понедельника в Кремль пришла поздравительная телеграмма из Берлина. "Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю Вас с очередным избранием президентом Российской Федерации", — говорится в телеграмме Ангелы Меркель.
"Мы предполагаем, что Россия продолжит оставаться трудным партнером для Германии. Однако России также требуется решать глобальные международные конфликты, в связи с чем мы нацелены поддерживать диалог между нашими странами", — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Так новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас впервые высказался о России. Еще он сказал, что эти выборы, на которых за Путина проголосовало три четверти избирателей, нельзя считать "честным политическим соревнованием". Парадоксы демократии. Очевидно, честным соревнованием господин Маас считает ситуацию, когда две трети немцев не хотят четвертого срока Ангелы Меркель, а она снова становится канцлером.
Ранее по теме
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина3 часа назад
-
В Кремле не обиделись на отсутствие поздравлений от Трампа8 часов назад
-
Геннадий Зюганов хочет посадить Путина за стол переговоров с коммунистами22 часа назад
-
Косачев: все инсинуации Запада провалились22 часа назад
-
Канцлер и президент ФРГ поздравили Путина с победой на выборах23 часа назад
-
Проигравших нет: кандидаты оценили итоги выборов и планы на будущее1 сутки назад
Сейчас
Названо имя мэрилендского стрелка
Картина дня
-
Взрыв газа в Мурманске разрушил жилой дом
- Во Франции задержан Николя Саркози
- Дуров ответил на угрозы блокировать Telegram
- Трамп поздравил Путина вопреки ожиданиям скептиков
- Российских дипломатов выслали из Британии
Самое читаемое
-
В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
- Девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- "Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00
-
Кредит доверия в 56 миллионов
- Лондон не спешит расследовать отравление Скрипаля
- Мартовские сосульки атакуют
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено дело о хулиганстве
- Студенты МГУ встретились с Леонидом Слуцким
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Десятки жертв микрофинансистов требуют справедливости
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"