Российские дипломаты, высланные из Лондона, летят в Москву

Из Лондона вылетел спецрейс "Аэрофлота", на борту которого находятся 23 высланных из Великобритании российских дипломата и их семьи. Всего около 80 человек. В ближайшее время самолет приземлится в Москве, сообщает "Россия 1".

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что срок выдачи российских виз увеличится в два раза из-за того, что персонала в посольстве стало меньше. По словам Яковенко, в консульском департаменте число сотрудников вообще сократилось на треть.

Высылка российских дипломатов стала одной из мер, объявленной премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили Россию в том, что она отравила экс-полковника ГРУ нервно-паралитическим веществом "Новичок". Россия эти обвинения категорически отвергает.

В среду в российский МИД приглашены послы зарубежных государств. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, "планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".