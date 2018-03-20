Названо имя мэрилендского стрелка

Власти опознали ученика школы "Грейт Миллс" в округе Сент-Мэри в американском штате Мэриленд, открывшего стрельбу в этом учебном заведении и ранившего двух учащихся.

Как передает ТАСС, об этом сообщил шериф округа Тим Кэмерон, на специальной пресс-конференции, посвященной деталям инцидента.

По его словам, нападавшего звали Остин Уайет Роллинс. Ему было 17 лет.

20 марта в холле F школы "Грейт Миллс" подросток выстрелил из пистолета в 16-летнюю школьницу и в 14-летнего учащегося. После этого охранник Блейм Гасвил, несший дежурство в школе, и Роллингс выстрелили друг в друга практически одновременно.

Позднее Роллингс от полученных ранений скончался в больнице. Состояние девушки, с которой, по словам шерифа, стрелявший был знаком, оценивается медиками, как критическое. Состояние 14-летнего пациента – стабильное.

Сразу же после стрельбы школа была оцеплена полицией, а учеников перевезли в другое учебное заведение, откуда их могли забрать родители. Занятия в других школах округа не прекращались.