Пранкеры поймали евронаблюдателей на досрочных обвинениях

Пранкеры поймали евронаблюдателей на досрочных обвиненияхЧитайте нас в Telegram
"Выборы не могут быть признаны честными", — это из заявления организации "Голос", о которой — как и о зарубежных источниках ее финансирования, и об ее откровенных фейках о якобы нарушениях — телеканал "Россия 24" рассказывал неоднократно, еще до минувших выходных. И вот повод рассказать кое-что еще. Мол, голосование не соответствует ни Конституции, ни законам страны, ни международным избирательным стандартам, а результаты достигнуты "в ходе несвободной и неравной избирательной кампании". Ну, видимо, по итогам этой "несвободной кампании" почти 73% проголосовали за Владимира Путина в Израиле, свыше 80% — в Германии и 94 — в Латвии. Странно, конечно, что в том же "Голосе" этих граждан России за рубежом не назвали какими-нибудь "ультра-" или "премиум-ватниками". Точнее, про них как будто вообще забыли. Плюс решили не обращать внимания на рост уровня доверия к ЦИКу до 63%. С другой стороны, оно и понятно. Не вяжется с картиной мира, в которой победу действующего главы государства нужно поскорее обернуть в нелегитимность и выставить чуть ли не нарушением прав человека.
Сначала пытались поговорить по-английски через переводчика, потом пару фраз на украинском и наконец сошлись на русском: пранкеры Лексус и Вован разыграли по телефону директора "Европейской платформы за демократические выборы" Штефани Шиффер от имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Примечательно, что состоялся этот разговор еще до 18 марта, однако собеседники уже знали, как им стоит относиться к результатам голосования.
Фрагмент разговора Лексуса и Вована с Штефани Шиффер:
- То есть вы еще до начала этих выборов можете сказать, что они незаконны, множество нарушений уже сделано, а будет еще больше?
- Да, это можно уже сейчас сказать, что они не соответствуют международным принципам и стандартам, и тоже не соответствуют российской конституции. Сильнейшие нарушения есть, они все наблюдались, они уже зафиксированы.
Пообещала Шиффер предоставить своим украинским партнерам почву для выступлений и обвинений в адрес Москвы. В том числе и от организации "Голос", которая, кстати, финансируется все той же "Европейской платформой". Поинтересовались пранкеры у Шиффер, возможно ли создать в ближайшие дни информационный шум вокруг выборов в России. Им ответили, что работа в данном направлении уже ведется.
"Она призналась, что заранее эта организация хочет признать эти выборы нелегитимными, — подтверждает пранкер Лексус, Алексей Столяров. — И все, что делает эта организация, – это финансирования этих наблюдателей. И готовится целая масштабная акция, чтобы признать, что выборы у нас в стране прошли незаконно. Собрать все фальсификации выдуманные, создать картинку".
Кампанию решили развернуть сразу по нескольким фронтам. Пока активисты растиражируют свою позицию в России, руководство организации займется разъяснениями на Западе. Конец месяца у основных функционеров "Голоса" расписан. Выступления в Берлине, Брюсселе, Вильнюсе, Варшаве, Стокгольме и Париже. Финальное собрание наметили в США.
"Обычным людям это будет малоинтересно, потому что достаточно большое количество наблюдателей со всего мира было в России, — говорит председатель немецкой партии "Единство" Дмитрий Ремпель. — Доказательств того, что выборы проходили в нечестной борьбе, или были зарегистрированы нарушения, не было. В Европе явка составила на 54% больше по сравнению с предыдущими президентскими выборами. Поэтому это только сплотило россиян, чтобы они пошли все-таки голосовать".
Сегодня сотрудники "Голоса" на пресс-коференции признались, что на этих выборах работалось им легче – ЦИК охотно шел на контакт, а сама избирательная система начала "выздоравливать". Но, дескать, и нарушения все равно были. По крайней мере, о них им сообщали некие люди. А сложнее всего, как обычно, оказалось отделить правду ото лжи.
"Мы — не полиция, мы — не правоохранительные органы, — подчеркивает сопредседатель движения "Голос" Юрий Гурман. — У нас нет достаточно инструментов для того, чтобы проверить ту, или иную информацию. Если мы действительно видим сразу, что это полный фейк, конечно, модератор принимает решение, или ставит вопрос к коллегам, что такое сообщение пришло, вызывает сомнение, и не ставит на сайт".
"Некоторые ориентированы на то, что обязательно должно произойти что-то плохое. Снег пошел в Самарской области. Представители говорят: "Ну вот, запуржило, значит, люди не пойдут на выборы, значит, сама погода помогает нам". Почему она помогает? – рассуждает в свою очередь член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. — Это просто наблюдатели, которые должны просто констатировать факт, а не говорить о том, что происходит в окружающем бытие. Соответственно, есть и люди, которые считают, что чем хуже для России, тем лучше".
За популяризацию подобного мнения о российских выборах взялась и иностранная пресса. Например, карикатура британской Sunday Times говорит, как читатели газеты должны представлять себе процесс голосования в Москве: бабушка на избирательном участке под дулом танка. Хорошо еще, что в этот раз решили лишь рисунком обойтись, а не коллаж в фоторедакторе с намеком на реалистичность склеить, ведь кто-нибудь наверняка бы поверил.
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