Белый дом принял переизбрание Путина к сведению

"Мы не можем указывать другим странам, как им действовать. Все, что мы знаем, это то, что Путин был избран в своей стране", — заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, говоря о президентских выборах в России.

Белый доме не стал рассуждать о честности выборов в России, отмечает "Интерфакс". Здесь просто переизбрание Путина приняли к сведению.

"Мы можем только обращать внимание на свободу и честность выборов в нашей стране — их мы будем поддерживать и защищать на 100%", — подчеркнула Сандерс, отвечая на дополнительный вопрос о том, были ли российские выборы свободными и честными.

Ране Владимира Путина с переизбранием поздравил по телефону его американский коллега Дональд Трамп. Трамп считает необходимым диалог с Россией, но готов жестко реагировать на российские действия, когда это нужно. Разговор с Путиным у Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Путин и Трамп обсудили экономическое сотрудничество двух стран, борьбу с терроризмом, сирийскую проблему и ситуацию на Украине.