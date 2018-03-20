Высланные из Британии сотрудники МИД прибыли в Москву

Самолет с российскими дипломатами, высланными из Лондона, прибыл в столичный аэропорт "Внуково-2".

Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что прилетевший борт встречают несколько съёмочных телегрупп телеканалов, журналисты, а также микроавтобусы специального лётного авиаотряда "Россия.

23 российских дипработников с семьями в составе около 80 человек покинули столицу Великобритании 20 марта – по решению правительства этой страны, обвинившей Россию в том, что она организовала отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Лондоне улетавших коллег провожал посол РФ в Британии Александр Яковенко, который заявил, что спокоен за улетающих – они, по его словам, будут работать в Москве и других странах.

Он подчеркнул, что единственное беспокойство было лишь за детей – они учились в местных школах. Яковенко отметил, что "мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке".