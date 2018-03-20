У чемпионата России по футболу будет новый титульный спонсор

У российской премьер-лиги сменится титульный спонсор. Росгосстрах не будет продлевать спонсорский договор, истекающий в июле.

Генеральный директор Росгосстраха Николай Фрай объяснил причину отказа от продолжения столь тесного сотрудничества с российским футболом изменением статуса компании. В прошлом году банк "Открытие", в состав которого входит Росгосстрах, попал в периметр санации банка, основным акционером которого стал Центральный банк России. " "В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а государство через ЦБ, мы обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании", — приводит слова Фрай пресс-служба Росгосстраха.

Кроме того РФПЛ пересмотрела спонсорскую политику, отказавшись от титульного спонсорства. При этом Росгосстрах продолжит предлагать страховую защиту от несчастного случая участникам спортивных мероприятий, сообщает ТАСС.