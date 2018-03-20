Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 миллиона штрафа за "монополизм"

Украина смогла взыскать с российского "Газпрома" порядка 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов). По мнению официального Киева, компания нарушила антимонопольное законодательство Украины. Об этом заявил министр юстиции страны Павел Петренко.

Как отметил министр, уже взыскана часть средств – все, что было у "Газпрома" на территории Украины. Было арестовано, описано и взыскано в государственный бюджет страны более 100 миллионов гривен.

Также Петренко рассказал, что министерство юстиции планирует сотрудничество с коллегами по другим решениям суда, обязывающим "Газпром" осуществить выплату в пользу Украины. В частности, речь идет о разбирательстве "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитражном суде.

28 февраля текущего года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить 2,56 миллиарда долларов по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины", напоминает газета "Известия". Российская компания не согласилась с решением суда и сообщила, что будет защищать свои права доступными ей в соответствии с законодательством средствами.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Киев будет добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская сторона не будет выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда.