В Чечне в ходе спецоперации уничтожены четыре боевика

В ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни правоохранителям удалось ликвидировать четверых боевиков. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МВД по региону.

Как уточняется, около 22 часов в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе в лесу была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, выехавшие на место блокирования, провели спецоперацию по нейтрализации преступников. В результате операции четыре боевика были уничтожены.

Со стороны правоохранительных органов никто не пострадал, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются личности уничтоженных бандитов.