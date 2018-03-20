Боевики обстреляли рынок в провинции Дамаск: 37 человек погибли, 35 ранены

20 марта сирийские боевики из населенного пункта Айн-Терма нанесли ракетный удар по рынку Кашкуй, расположенному в районе Джарамана (провинция Дамаск, САР). В результате обстрела 37 человек погибли, еще 35 были ранены. Такие данные сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон у Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Также боевики обстреляли из минометов район Маазе в провинции Дамаск. Пять мирных жителей погибли, двое были ранены, передает РИА Новости.