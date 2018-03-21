В Ленинградской области 10 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

В городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области около 10 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за аварийного отключения. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как уточняется, сообщение об отключении электричества в городе Коммунар поступило в 20:20 по московскому времени 20 марта. В зоне отключения находятся 10 тысяч человек, передает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия работают две бригады АО "ЛОЭСК" "Южные электрические сети" (пять человек и две единицы техники). Причины отключения пока не названы.