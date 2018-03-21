Российские керлингистки обыграли японок в матче чемпионата мира

В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе.

Наши девушки обыграли японок с результатом 7:4 (0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:2, 2:0, 0:1). В составе сборной России в матче принимали участие Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

В шести матчах сборная России одержала четыре победы и потерпела два поражения. Россиянки занимают шестое место. В среду наша команда проведет встречи со сборными Чехии и Германии.