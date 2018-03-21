Момент взрыва газа в мурманской пятиэтажке попал на видео

Случайный прохожий и вызволенная из-под завалов женщина погибли в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Мурманске. Камера наблюдения зафиксировала мощный хлопок.

ЧП произошло в 16:38 во вторник, 20 марта, в пятиэтажке на улице Свердлова — на кадрах виден огненный хлопок, после которого обрушились стены третьего, четвертого и пятого этажей первого подъезда, а ударной волной выбило стекла в соседнем доме.

Под градом обломков погиб проходивший рядом с домом мужчина. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых жителей, в том числе ребенка, которых экстренно госпитализировали, но спасти жизнь одной женщины врачам не удалось.

Жильцы второго и третьего подъездов дома уже вернулись в свои квартиры, тогда как прописанные в пострадавшем подъезде проведут ночь в пунктах временного размещения и у родственников. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".