Сотрудник Белого дома забыл на остановке пароль от электронной почты

Представитель Белого дома Райан МакЭвой допустил серьезную халатность. Он забыл на автобусной остановке листок бумаги с адресом и паролем от электронной почты, которой американец пользовался, в том числе, на работе. Неназванный прохожий подобрал бумажку и передал журналистам, сообщает Gizmodo.

Представители СМИ сжалились над незадачливым сотрудником президентской администрации и не стали разглашать его имя. Электронный ящик чиновника был зарегестрирован на швейцарском сервере ProtonMail, который использует сквозное шифрование, чтобы во время взлома хакеры не могли получить доступ к письмам.

Вскоре представители ProtonMail опубликовали заявление, в котором призвали пользователей "не быть такими глупыми".

"Если ваш логин и пароль попали в чужие руки, никакое шифрование вас не спасет", — отметили представители хостинга.

Были ли применены какие-либо штрафные санкции к рассеянному сотруднику Белого дома, неизвестно. Представители администрации президента США никак не прокомментировали этот инцидент.