Керченская переправа приостановила работу из-за шторма

Второй раз за сутки паромы приостановили движение между материковой Россией и Крымским полуостровом. Причина остановки переправы – сильный ветер. О закрытии Керченской паромной переправы по причине шторма сообщили представители компании "Морская дирекция", являющейся оператором переправы.

Вечером 20 марта переправа не работала в течение часа из-за тумана. Затем паромы возобновили движение, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время Керченская переправа (порт "Крым" – порт "Кавказ") является одной из главных транспортных артерий между полуостровом и остальной частью России. Ее используют для перевозки пассажиров, грузов и автомобилей.