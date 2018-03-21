Заявление бывшей порноактрисы о связи с Трампом подтверждено детектором лжи

Бывшая стриптизерша и порноактриса Стефани Клиффорд, утверждающая, что более 10 лет назад у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом, успешно прошла проверку на детекторе лжи. Такая информация появилась во вторник, 20 марта, на телеканале NBC.

В распоряжение журналистов телеканала попал отчет о данном тесте, проведенном в 2011 году по запросу журнала In Touch (его сотрудникам Клиффорд давала интервью). В итоге оно было опубликовано лишь в январе текущего года. Согласно отчету, проверка показала, что Стефани Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала, утверждая, что она вступала в интимные отношения с Дональдом Трампом.

Телеканалу удалось также получить официальные подтверждения от человека, проводившего данный тест. На телеканале появился снимок, на котором Клиффорд запечатлели, предположительно, во время проверки. Как отметил адвокат экс-порноактрисы Майкл Авенатти, Клиффорд прошла детектор лжи, подтвердивший ее отношения с Трампом, задолго до того, как Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

В конце января текущего года издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов за месяц до выборов в 2016 году, чтобы она утаила факт интимной близости с миллиардером в июле 2006 года. Как подчеркивала газета, это была внебрачная связь, так как свадьба Трампа и Мелании состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что у президента США не было внебрачных связей с Клиффорд.

В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, которое обязывает ее хранить в тайне интимную связь с Дональдом Трампом. В ответ адвокаты президента США потребовали от нее через суд выплатить 20 миллионов долларов за нарушение договоренности о неразглашении информации, напоминает ТАСС. При этом они по-прежнему заявляют, что утверждения Клиффорд о связи с Трампом – ложь.