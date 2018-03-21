Взрыв на острове Сардиния: три человека погибли, двое ранены

Три человека погибли, двое получили ранения в результате взрыва, который прогремел во вторник, 20 марта, в здании в историческом центре города Катания (остров Сардиния). О происшествии сообщил телеканал Rai News 24.

Как уточняют правоохранительные органы, среди погибших – двое пожарных. Взрыв разрушил здание, на первом этаже которого располагалась мастерская по ремонту велосипедов, передает ТАСС.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.