Трамп внес кандидатуру нового госсекретаря на утверждение сената

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом сообщили представители пресс-службы Белого дома.

13 марта Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост Майка Помпео – директора Центрального разведывательного управления. Обязанности госсекретаря Соединенных Штатов временно исполняет заместитель главы госдепартамента Джон Салливан. Формально Тиллерсон остается госсекретарем до 31 марта текущего года, передает РИА Новости.

По регламенту сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, затем – полный состав сената (100 человек). В обоих случаях утверждение на должность происходит простым большинством голосов.