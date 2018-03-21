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Обмен санкциями 1 час назад
Госдеп США пригрозил санкциями строителям "Северного потока - 2"Читайте нас в Telegram
Санкции Соединенных Штатов Америки могут затронуть иностранные компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом во вторник, 20 марта, заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.
Науэрт отметила на брифинге, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по "Северному потоку – 2", что компании, участвующие в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут быть подвергнуты санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций).
Науэрт подчеркнула, что сотрудники госдепартамента Соединенных Штатов подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA.
Соединенные Штаты Америки выступают против строительства "Северного потока", напоминает агентство "Интерфакс". По мнению США, проект "Северный поток – 2" поставит под угрозу стабильность и энергетическую безопасность Европы, если Российская Федерация получит еще один рычаг, с помощью которого сможет оказывать давление на страны Евросоюза, в том числе на Украину.
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