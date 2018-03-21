Италия может побороться за Игры-2026

Число претендентов на право принять у себя зимние Олимпийские игры-2026 может увеличиться за счет городов Италии. Ранее о желании стать олимпийской столицей заявили турецкий Эрзурум, канадский Калгари и японский Саппоро.

О желании провести у себя Олимпийские игры заявила итальянская область Венетто, куда входит столица Олимпиады-1956 Кортина-д'Ампеццо. Но не прошло и суток, как появилась информация об олимпийских амбициях Милана. Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что у города есть все для проведения Игр, осталось заручиться поддержкой правительства. В последний раз Италия проводила у себя зимнею Олимпиаду в 2006 году в Турине. В случае выдвижения Милан, часть соревнований может пройти в Турине.

Последний день подачи олимпийских заявок – 31 марта 2018 года, но МОК может перенести его. Место проведения Игр будет выбрано на сессии МОК в следующем году.