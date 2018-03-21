Пожарные всю ночь тушат пожар в торговом центре в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники МЧС продолжают работать на пожаре в торговом центре в городе Ангарске. Об этом сообщила СМИ пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как уточняется, в ночь на 21 марта, в 2:37 по местному времени (21:37 по времени Москвы), пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, полностью пожар будет ликвидирован к 12:00 (7:00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что вечером 20 марта в складском помещении в городе Ангарске начался пожар. Чуть позднее он перекинулся на торговый комплекс "Центр", передает агентство "Интерфакс". Работу пожарных осложнили сильный ветер и то, что в процессе тушения в системе водоснабжения упало давление. Им пришлось подвозить воду к месту происшествия.

Ранее в здании торгового центра располагалась швейная фабрика.

По данным спасателей, посетителей и персонал центра эвакуировали. В результате произошедшего никто не пострадал.