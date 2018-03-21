Один человек ранен в результате взрыва в американском Остине

В американском городе Остин (штат Техас) снова прогремел взрыв. В результате пострадал один человек. О происшествии сообщил телеканал Fox News.

Вечером 20 марта полиция Остина выехала на место предполагаемого взрыва – шестого за последние дни.

Как уточняется, правоохранители принимают меры в связи с сообщениями о взрыве, раздавшемся в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге Остина.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, которые подкинули взрывчатку в частные дома в Остине 2 и 12 марта. Тогда в результате взрывов погибли два человека, напоминает РИА Новости. 12 марта в жилом доме в Остине взорвалась еще одна посылка. Два человека были госпитализированы с ранениями. 18 марта в Остине прогремел еще один взрыв, в результате него были ранены два человека. Власти города считают, что все инциденты связаны друг с другом.

20 марта на складе компании FedEx, расположенном неподалеку от города Сан-Антонио (приблизительно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, которая предназначалась для получателя в Остине. В результате взрыва пострадала одна из сотрудниц компании.