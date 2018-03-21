НХЛ. Хет-трик Панарина помог "Коламбусу" продлить победную серию

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. "Коламбус Блю Джекетс" продлил победную серию до девяти встреч, обыграв в гостях "Нью-Йорк Рейнджерс" 5:2. У победителей три шайбы забросил Артемий Панарин.

Большой вклад в победу "синих жакетов" внесли Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Артемий триждызабросил сам и помог отличиться товарищу. Теперь на его счету 25 голов и 43 передачи. Сергей пропустил только две шайбы, отбив 30 бросков. У проигравших результативную передачу сделал Павел Бучневич. Другой клуб из Нью-Йорка "Айлендерс" обыграл дома "Питсбург Пингвинз" 4:1. Один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин отметился лишь двухминутным удалением.

В столице США сошлись клубы Александра Овечкина и Александра Радулова – "Вашингтон Кэпиталх" и "Даллас Старз". "Вашингтон" сумел склонить чашу весов в свою сторону 4:3. Не обошлось без гола лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина. Овечкин забросил 44 шайбу в сезоне и 602 в НХЛ. Также Овечкин сделал две голевых передачи. 76-е очко в сезоне за точный пас набрал и его оппонент Александр Радулов.. "Эдмонтон Ойлерз" в гостях нанес поражение "Каролине Харрикенйс" с результатом 7:3.