Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за то, что тот поздравил лидера России Владимира Путина с победой на выборах.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора, американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах.

По мнению Маккейна, поздравив Владимира Путина с победой, Трамп оскорбил каждого россиянина, которому было отказано в праве голосовать на выборах, чтобы определить будущее своей страны.

На выборах президента России, прошедших 18 марта, действующий глава государства Владимир Путин одержал победу, набрав более 76 процентов голосов при явке избирателей около 65 процентов.

Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах прозрачности и открытости, сообщает РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК России во время выборов работал прозрачно и гласно, а сами выборы прошли легитимно, конкурентно и свободно.