НХЛ. "Тампа" выиграла у "Торонто", уступая три шайбы

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. "Тампа-Бэй Лайтнинг", уступая по ходу встречи с "Торонто Мэйпл Ливз" 0:3, сумела выиграть 4:3.

К 36 минуте "кленовые листья" забросили в ворота Андрея Василевского три безответных шайбы. Но это, как оказалось, не было гарантией победы. Еще до второго перерыва "молнии" отыграли одну шайбу. В третьем периоде хоккеисты "Тампы" трижды огорчали вратаря гостей и добились победы 4:3. Не обошлось без гола Никиты Кучерова. Именно Никита сравнял счет, забросив свою 37-ю шайбу. Теперь на счету Кучерова 94 (37+57) очка, и он возглавляет список бомбардиров. Андрей Василевский отразил 27 бросков.



"Детройт Ред Уингз" и ""Филадельфия Флайерз" смогли выявить победителялишь с помощью буллитов, их лучше выполнили зоккеисты "красных крыльев". Игровое время завершилось вничью 4:4. У "Детройта" одну шайбу, свою первую в заокеанской карьере, забросил Евгений Свечников.

"Флорида Пантерз" с крупным счетом 7:2 разгромила в гостях "Оттаву Сенаторз". Евгений Дадонов забросил сам и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 23 гола и 55 пасов. "Виннипег Джетс" и "Лос-Анджелес Кингз" были скупы на голы – 1:1 в основное время. В овертайме "Виннипегу" удалось добиться успеха и выиграть матч с результатом 2:1.