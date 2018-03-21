Житель Сахалина получил 2 года тюрьмы за пропаганду ислама в колонии

Житель Сахалина, почти 4 года отбывший в колонии за оружие и наркотики, получил 2 года колонии строгого режима за пропаганду ислама среди заключенных. О происшествии сообщили представители пресс-службы УФСМ по Сахалинской области.

Как уточняется, 34-летний сахалинец, которого ранее судили за наркотики (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ) и оружие (часть 1 статьи 222 УК РФ), отбывая наказание в исправительном учреждении, проповедовал радикальный ислам и вел разъяснительную работу среди осужденных по оправданию терроризма. При этом он разделяет исламскую идеологию радикального характера и солидарен с идеологией террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Обвинение в совершении нового преступления злоумышленнику предъявлено после отбытия им наказания в колонии ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области сроком в 3 года 10 месяцев. Рецидивист был заключен под стражу в день освобождения.

Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным по части 1 статьи 205 УК ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал свою вину, сообщает газета "Известия".

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии. Приговор вступил в законную силу.