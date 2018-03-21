Пентагон: США бессильны перед гиперзвуковым оружием России

Соединенным Штатам Америки нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России. Об этом на слушании в комитете сената США по вооруженным силам заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Генерал отметил, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.

При этом Хайтен подчеркнул, что "угроза ядерного возмездия" – единственная защита США от подобного вида вооружений.

"Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы", — цитирует Хайтена РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании парламенту представил новейшие виды вооружений и рассказал о создании системы "Авангард", которая способна лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Эксперты выразили мнение, что появление такого оружия сделает всю американскую систему ПРО бесполезной.