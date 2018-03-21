Причиной пожара в ТЦ Ангарска могло быть неосторожное обращение с огнем

В торговом центре города Ангарска огонь повредил более 700 квадратных метров. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Вечером 20 марта в Ангарске загорелись складские помещения, которые примыкают к зданию торгового центра. По информации ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, так как посетители и персонал были своевременно эвакуированы из здания. К моменту прибытия первого подразделения огонь охватил кровлю на площади 60 квадратных метров.

Чтобы ликвидировать открытое горение, понадобилось более шести часов. В результате пожара оказались повреждены помещения на верхнем этаже здания, кровля торгового центра и одной из пристроек. Общая площадь возгорания составила более 700 квадратных метров, передает РИА Новости.

В тушении огня принимали участие 57 человек личного состава и 16 единиц техники. Также работали шесть звеньев газодымозащитной службы.