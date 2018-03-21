Главу компании Cambridge Аnalytica отстранили от должности из-за скандала

Главу компании Cambridge Аnalytica, которая оказалась в центре скандала со вмешательством в выборы по всему миру, отстранили от должности. Александр Никс сможет вернуться к работе только после окончания независимого расследования, сообщает "Россия 24".

Аналитическая фирма во время выборов президента США сотрудничала с избирательным штабом Дональда Трампа. По данным The New York Times, Cambridge Аnalytica незаконно получила данные пятидесяти миллионов пользователей Facebook.

Главу компании, Марка Цукерберга, уже пригласили в Европарламент, чтобы он объяснил роль соцсети в скандале. Ряд американских сенаторов настаивает, чтобы бизнесмена вызвали в Конгресс. Накануне менеджмент Facebook встречался с сотрудниками, чтобы обсудить утечки и многомиллионные убытки из-за скандала, но Цукерберг встречу проигнорировал.