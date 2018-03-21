В Мексике задержан один из главарей наркокартеля "Залив"

В Мексике задержали одного из лидеров могущественного наркокартеля "Залив". Об этом сообщил портал Universal.

Речь идет о Луисе Альберто Бланко Флоресе по прозвищу М-28, передает РИА Новости. Его считают одним из трех лидеров картеля, ведущих борьбу за влияние внутри этой преступной организации и соперничающих между собой. В декабре 2017 года власти штата Тамаулипас назначили за поимку М-28 награду в два миллиона песо (почти 110 тысяч долларов).

Главаря картеля задержали в ходе операции федеральной полиции в штате Керетаро.

Картель "Залив" действует в ряде штатов Мексики: Веракрус, Тамаулипас, Нуэво-Леон. В Тамаулипасе, граничащем с США, "Залив" противоборствует с конкурентами из картеля "Лос-Сетас" в контроле над поставками наркотиков в Соединенные Штаты Америки. М-28 считается одним из главных организаторов насилия в этом штате.