В Тамбове почти 30 человек отравились неизвестным газом

В Тамбове 29 человек, в том числе девять детей, отравились неизвестным газом. Такие данные сообщил СМИ источник в экстренных службах региона.

Как уточняется, отравление произошло после обнаружения и попытки вскрыть баллоны с неизвестным веществом. Всего в медицинские учреждения доставили 29 человек, из них девять детей.

В настоящее время в больницах остаются 17 человек, передает РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.