Из Восточной Гуты выведено более 80 тысяч человек

В Сирии почти 40 человек погибли в результате ракетного удара боевиков по пригороду Дамаска. Как сообщили в российском центре по примирению,

массированному обстрелу подвергся и второй гуманитарный коридор в Восточной Гуте. Несмотря на попытки террористов остановить мирных жителей, большинство из них уже покинули районы, которые держат под контролем вооруженные группировки. С начала работы гуманитарных коридоров по ним выведено 80 414 человек.

С виду это обычная сирийская улочка в обычном сирийском городке. На улице ходят люди, даже работают какие-то лавки. Но есть нюанс — этот город в Восточной Гуте и здесь были боевики.

Такой Восточную Гуту еще не видели, но она есть. Первое, что удивляет в городке Кафр-Батна, это люди, толпы людей, а не военных, как в других, освобожденных городах этого района. Когда появилась возможность, население бежало от боевиков, бежало из Хамурии, из Замальки, из Дуумы, из Сакбы и Ирбина. А здесь остались.

"Я рада, что не убежала, как другие. Осталась дома. Не надо мыкаться по лагерям. Ведь, у меня он был и есть", — говорит местная жительница.

Ситуация с Кафр-Батна в отличие от других городов Восточной Гуты, уникальна. Отряды местной оппозиции под давлением населения дистанцировались от радикалов из запрещенной в РФ террористической организации Джабхат ан-Нусра. Им пришлось пойти на переговоры с правительством и, в конце концов, вынудить экстремистов оставить город, передав его правительственной армии. Часть местной оппозиции сложила оружие, часть, по договоренности, легкое стрелковое себе оставила. 200 человек теперь числятся в местном ополчении.

"Ну, да. Мы были в оппозиции, но не так, как Джебхат ан-Нусра (запрещена в России). Когда они захватили часть города, дошло до того, что мы стали защищать от них свои дома, целые кварталы. Поэтому, армия для нас союзник", — говорит бывший боевик.

Хадижа показывает нам центральную площадь, где при боевиках проходили многотысячные митинги с требованием к экстремистам уйти. Причем, люди выходили с сирийскими государственными флагами.

"Было страшно, но нас было много. Мы все здесь были против радикалов, ведь они чужаки и ничего хорошего от них мы не видели", — рассказывает горожанка.

И коллективное скандирование не выглядит здесь театральным. Эти люди действительно рады, им есть чему радоваться. Здесь много домов с целыми стеклами, лавки либо работают, либо закрыты железными ставнями, но они не разграблены, как и дома, отступающими боевиками. Проблемы с продуктами еще есть, но уже продают шаурму и напитки, раздают хлеб. Приходят гуманитарные конвои, и пайки достаются людям, а не целиком боевикам.

"Раньше при боевиках нам привозили помощь, а они все продавали. Ее можно было только купить. Рис или сахар стоил до 15 долларов, даже воду сложно было достать. А теперь жизнь налаживается, все изменилось", — сказал местный житель.

С центральной площади танки уходят на передовую. Она неподалеку. Боевики отступили в города Эйн-Терму и Замальку. Линия фронта начинается сразу за городской чертой.