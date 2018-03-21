Дело Скрипаля: Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном

Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном в деле Сергея Скрипаля в соответствии с международной Конвенцией о запрете химоружия и намерена добиться от Британии ответов на все свои вопросы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно, сообщает "Россия 24".

"То, что мы сейчас наблюдаем, лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Британией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов – я думаю, все всё прекрасно понимают. Но из чувства солидарности вынуждены выдавливать слова, которые хоть как-то можно интерпретировать как поддержку позиции Лондона", — заявил Лавров.

Кроме того, Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить, где находится Скрипаль и его дочь, "почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло".

"Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100% согласились", — отметил Лавров

По слова Лаврова, Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по делу Скрипаля, однако пока что попытки России тщетны. Также он призвал Лондон перестать нервничать и успокоиться.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия была найдены 4 марта без сознания в Солсбери. Лондон настаивает на том, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского производства. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила в случившемся в Россию, объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ Москва приняла решение выслать 23 британских дипломата, закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет в РФ. Сегодня в МИД РФ приглашены все послы зарубежных государств для разъяснения позиции по делу Скрипаля.