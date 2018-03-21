Путин встретится с премьером Японии в мае

Лидеры России и Японии встретятся в мае. Для этого премьер-министр Синдзо Абэ прилетит в Россию с визитом к президенту Владимиру Путину. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форме, а также в церемонии открытия перекрестного года культуры. Об этом в Токио заявили главы МИД двух страны.

Сергей Лавров обсудил расширение российского-японских связей со своим коллегой Таро Коно. Как передает "Россия 24", оба дипломата подчеркнули, что диалог между Москвой и Токио принципиально важен, и стороны заинтересованы в том, чтобы текущие переговоры стали максимально эффективными в плане подготовки встречи Путина и Абэ.

Сергей Лавров отметил, что "вопросы, связанные с безопасностью в этом регионе в контексте заключения мирного договора имеют важнейшее значение". Как сообщает "Интерфакс", он предложил Токио рассматривать озабоченности, связанные с размещением Японией систем ПРО, в формате отдельного диалога.