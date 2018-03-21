Дарью Домрачеву поздравил король Норвегии Харальд

Биатлонистка из Белоруссии Дарья Домрачева, которая выиграла последнюю гонку норвежского этапа Кубка мира, рассказала, что после состязаний ее поздравил король Норвегии Харальд, присутствовавший на турнире "стреляющих лыжников" в Холменколлене.

"Встреча с королем для меня была очень неожиданной и приятной, — цитирует Домрачеву издание "Биатлон Online". – Я очень много гонок провела в Холменколлене и было много побед здесь. Но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал король".

По словам биатлонистки в день проведения женской гонки преследования ей удалось подняться на трибуну к королевской особе: "Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями".