Василевский стал рекордсменом "Тампы" по числу побед в сезоне

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский принял участие в победной игре своего клуба против "Торонто Мэйпл Ливз". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "молний". Эта победа стала для Василевского 41-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, российский голкипер установил клубный рекорд "Тампы" по числу выигрышей в чемпионате. Ранее он принадлежал Бену Бишопу, который в сезоне-2014/15 одержал 40 побед в составе "молний".