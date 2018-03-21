Василевский стал рекордсменом "Тампы" по числу побед в сезоне

21 марта 201808:36
Василевский стал рекордсменом "Тампы" по числу побед в сезонеЧитайте нас в Telegram
Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский принял участие в победной игре своего клуба против "Торонто Мэйпл Ливз". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "молний". Эта победа стала для Василевского 41-й в нынешнем сезоне.
Таким образом, российский голкипер установил клубный рекорд "Тампы" по числу выигрышей в чемпионате. Ранее он принадлежал Бену Бишопу, который в сезоне-2014/15 одержал 40 побед в составе "молний".
Tonight’s win? Record. Breaker.#VASYVASYVASY. 👑 pic.twitter.com/JO4lIzi9uE— x – Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 21 марта 2018 г.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв газа в Мурманске разрушил жилой дом
- Во Франции задержан Николя Саркози
- Дуров ответил на угрозы блокировать Telegram
- Трамп поздравил Путина вопреки ожиданиям скептиков
- Российских дипломатов выслали из Британии
Самое читаемое
-
В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
- Девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- "Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено дело о хулиганстве
- Студенты МГУ встретились с Леонидом Слуцким
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Десятки жертв микрофинансистов требуют справедливости
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"
Сегодня
Дотянулся из могилы: Саркози припомнили миллионы Каддафи
30 минут назад
Сооснователь WhatsApp призвал к бойкоту Facebook
26 минут назад
Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото
1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце
20.03.2018 09:00
"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта
19.03.2018 14:20
Вести.net: Роскомнадзор дал Telegram пятнадцать суток
29 минут назад
Из Восточной Гуты выведено более 80 тысяч человек
51 минута назад
Путин встретится с премьером Японии в мае
1 час назад
Италия может побороться за Игры-2026
6 часов назад
Керченская переправа приостановила работу из-за шторма
9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 20 марта 2018 года
9 часов назад
937
Высланные из Британии сотрудники МИД прибыли в Москву
11 часов назад
Глушков мог погибнуть в результате секс-игры
14 часов назад
Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
16 часов назад
Первый в истории кроссовер Lotus создадут на базе Volvo
17 часов назад
В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester
18 часов назад
От чего можно застраховать квартиру
20 часов назад
Ученые развенчали главный миф об отношениях
22 часа назад
Как не нервничать по мелочам на работе
19.03.2018 14:08
В Москве пройдет международный форум "Эндаументы 2018"
19.03.2018 13:58
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
19.03.2018 11:53