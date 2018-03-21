Наталья Вихлянцева вышла в основную сетку турнира в Майами

В американском Майами стартовали состязания крупного теннисного турнира, в котором принимают участие и мужчины, и женщины. В квалификации состязаний с призовым фондом 7,97 млн долларов принимали участие только россиянки и в основную сетку попала одна Наталья Вихлянцева.

Вихлянцева была "посеяна" в квалификации турнира в Майами под третьим номером и вполне оправдала ожидания, последовательно победив колумбийку Эмилиану Аранго (6:2, 6:3) и американку Николь Гиббс (7:6, 6:4).

К сожалению, уже в первых матчах квалификации проиграли София Жук (она уступила как раз Гиббс – 2:6, 0:6) и Евгения Родина (была слабее канадки Франсуазы Абанда – 4:6, 3:6).