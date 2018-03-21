Дотянулся из могилы: Саркози припомнили миллионы Каддафи

"Унизительное и бесполезное!" Так глава правоцентристской партии "Республиканцы" Лоран Вокье назвал заключение под стражу бывшего президента Франции. Николя Саркози решили допросить по делу о якобы незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании в 2007 году. Как французы реагируют на скандал?

- Вот я узнала: его задержали. Снова дело прекратят из-за отсутствия состава преступления. И снова на него выльется много грязи, но как только он оправдается, в новостях об этом едва упомянут.

В том, что Саркози в итоге отпустят, его соратники по партии уверены, ему и правда не раз удавалось выходить сухим из воды. Взять хотя бы дело о том, что его избирательную кампанию финансировала глава L'Oreal Лилиан Бетанкур. За недостаточностью доказательств Саркози оправдали.

Но в это раз улик набирается много. Есть и ливийский документ о выделении 50 миллионов евро, есть и заявление самого Каддафи, что именно он привел Саркози к власти, помог ему деньгами, как тот и просил. Отношения между ними тогда были теплыми. Но вместо того, чтобы быть благодарным ливийцам, французский президент решил в итоге принять участие в войне против Ливии, на это потом указывал не только сын полковника Сейф аль-Ислам, но и обратили внимание французские журналисты.

"Это не только один из самых громких скандалов Пятой республики. только представьте себе — президент республики, финансируемый диктатором! После чего он принимает Каддафи у себя с визитом. Но больше всего вопросов возникает относительно военных действий 2011 года, когда вспыхнули революции, и Франция во главе с Николя Саркози, невзирая на мандат ООН, способствовала госперевороту и даже допустила убийство диктатора. И возникает вопрос: не было ли это своего рода частной войной, целью которой было замести все следы", — задает вопрос журналист Эдви Пленель.

Следов действительно осталось немного, но следователи потихоньку распутывают, как они говорят, широкую французскую преступную сеть, целью которой была защита Саркози от любого судебного преследования.

Уже дал показания один из посредников Зияд Такиеддин, который сам возил деньги наличными в чемодане из Триполи в Париж. Арестован в Лондоне и бизнесмен Александр Джухри — его подозревают в отмывании денег через международные схемы. Пали подозрения и на правую руку Саркози, главу его предвыборной кампании Клода Гийона, который в разгар гонки в 2007-м взял в аренду банковское хранилище, часто наведывался туда и встречался с Такиеддином. Сам Гийон свою связь с ливийскими деньгами полностью отрицает, такой же позиции придерживается и экс-глава Пятой республики.

Николя Саркози, который всю ночь провел в здании юридической полиции, — по сути рекордсмен среди всех бывших президентов Франции по количеству заведенных на него дел. Не исключено, что по истечении срока предварительного заключения к официальным обвинениям добавят еще одно — получение денег от Муамара Каддафи.