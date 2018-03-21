Мария Шарапова откровенно ответила одному из своих фанатов

Пятикратная чемпионка теннисных турниров "Большого шлема" Мария Шарапова вступила в откровенную переписку со своим поклонником в одной из социальных сетей после того, как он пожаловался, что спортсменка снялась с турнира в Майами из-за травмы.

Болельщик из России был разочарован, так как купил на этот турнир билеты для своей подруги как раз с настроением, что та увидит на корте Шарапову. Но Мария отказалась от участия. Оказывается, этот же фанат тенниса в 2015 году пытался увидеть Шарапову на кортах Сочи в Кубке Федерации, но тогда Мария также не сыграла.

"Я очень разочарован, что Мария снова так поступила, — в сердцах написал болельщик в своем аккаунте соцсети Twitter. — Она мне очень нравится, я ее уважаю, но я очень разочарован". Шарапова ответила на это сообщение.

"Обычно мне не очень интересно рассказывать о своих травмах, потому что они часть жизни профессионального спортсмена, и мы стараемся как можно лучше с ними справляться. Но, может быть, это просто не мой стиль. Но это сообщение меня тронуло, потому что его написал мой настоящий болельщик", — признается теннисистка.

Шарапова призналась, что ни на что не подписывается, "если не готова приложить к этому делу все свои усилия": "Перед матчем первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на левом предплечье, чтобы я могла провести матч без боли, которую я испытывала в последние месяцы. Но, кроме того, обнаружилось, что у меня в легких образовался воздушный пузырь, из-за которого мне запретили летать три недели".

"И если вы думаете, что мне нравится делать МРТ, КТ, уколы, ходить к пяти разным врачам, — цитирует Спортс.Ru Twitter Шараповой, — а еще заявляться и сниматься с одного из моих любимых турниров, то я честно скажу, что в этот раз вы неправы".

"Мне очень жаль, что вы купили два билеты для подруги, которая хотела посмотреть мой матч. Но может быть, вы поймете, что я с радостью обменяла бы все это на то, чтобы сыграть на глазах у вашей подруги. А пока что я надеюсь, что она воспользуется этими билетами, чтобы насладиться другими матчами. А я сделаю все, что в моих силах, чтобы поправиться, набрать форму и быть готовой", – написала Шарапова.