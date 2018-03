Овечкин обошел Курри в списке снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое 19-е место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю. В матче против "Даллас Старз" россиянин забросил свою 44-ю шайбу в нынешнем сезоне и 602-ю — в энхаэловской карьере.

Ранее Овечкин делил 19-20-е места в снайперском списке НХЛ с финским хоккеистом Яри Курри, который забросил за свою карьеру 601 шайбу. И вот теперь Александр обошел знаменитого финна.

