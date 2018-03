Do not congratulate! Поздравление Путина с победой угрожает нацбезопасности США

Дональд Трамп не внял предупреждениям своих советников по вопросам национальной безопасности, когда 20 марта позвонил Владимиру Путину и поздравил его с переизбранием на пост президента России.

Журналисты газеты The Washington Post выяснили, что советники, готовившие для президента США информационную повестку дня, на всех важных документах написали большими буквами DO NOT CONGRATULATE! (НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!). А еще раньше помощник президента США Хоган Гидли сообщил журналистам, что его патрон вообще не собирается звонить российскому президенту и тем более поздравлять его с победой.

Довольно странно, что консультанты главы Белого дома считают простую дипломатическую форму вежливости угрозой для нацбезопасности США. Видимо это показалось странным и Трампу, и он поздравил Путина практически на первой же минуте телефонного разговора.

Американский президент не прислушался и к другим советам помощников. В частности, они настоятельно просили осудить в разговоре с Путиным недавнее отравление в Лондоне бывшего российского агента Скрипаля. Дональд Трамп не сказал об этом ни слова.

Вместо этого, комментируя состоявшийся разговор, Трамп назвал его "очень хорошим вызовом", что немедленно вызвало критику в Сенате. Некоторые его члены (в частности Джон Маккейн) были недовольны слишком мягким тоном беседы с крупнейшим геополитическим соперником Соединенных Штатов на фоне расследования возможного вмешательства России в выборы и вероятных контактов Трампа с российскими должностными лицами.

По итогам президентских выборов действующий глава РФ одержал убедительную победу над семью соперниками – за Путина проголосовали 76,68% россиян.